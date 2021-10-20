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FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Kastamonu’nun da aralarında bulunduğu Çankırı, Kırıkkale, Niğde ve Kayseri illerinin Askeri Mahrem Yapılanması Bölge Sorumlusu S.Ö, Ankara’da saklandığı gaybubet evinde yakalanarak tutuklandı.

Asayiş 20.10.2021, 15:55
FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Kastamonu’nun da aralarında bulunduğu Çankırı, Kırıkkale, Niğde ve Kayseri illerinin Askeri Mahrem Yapılanması Bölge Sorumlusu S.Ö, Ankara’da saklandığı gaybubet evinde yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Kastamonu’nun da aralarında bulunduğu Çankırı, Kırıkkale, Niğde ve Kayseri illerinin Askeri Mahrem Yapılanması Bölge Sorumlusu olduğu tespit edilen Kastamonu ve Ankara illeri adli makamlarınca hakkında yakalama kararı bulunan, 2017 yılında Ankara’da üst düzey kamu kurumunda denetmen olarak görevli iken kamu görevinden ihraç edilen ve 2017 yılından günümüze kadar firari olarak aranan S.Ö., Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünce görevlendirilen özel ekip tarafından Ankara’da saklanmış olduğu gaybubet adresinde yakalandı. Operasyon sonucu S.Ö. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevini teslim edildi.

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