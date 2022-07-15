FETÖ’nün üst düzey yöneticisi Düzce’de yakalandı

DÜZCE (İHA) – Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olan ve Bolu’nun üst düzey yöneticiliğini yaptığı tespit edilen 1 kişi operasyonla yakalandı. Şahıs cezaevine gönderildi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Bolu’da yönetici olarak çalışan ve örgütün üst düzey yönetici olduğu tespit edilen A.A.’nın Akçakoca’da ikamet ettiği belirlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde şahıs Osmaniye Mahallesi’ndeki ikametinde ev araması yapılarak saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Şahsın yapılan kontrollerinde FETÖ Silahlı Terör Örgütü’ne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Yakalanan A.A. yapılan işlemlerinin ardından Çilimli Cezaevi’ne gönderildi.