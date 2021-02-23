FETÖ’nün TSK’daki "mahrem imamlarına" operasyon

Adana merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün “Mahrem Hizmet” olarak adlandırdıkları gizli yapılanmada yer alan “Mahrem İmamlara” yönelik soruşturmada 13 astsubay ve uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda Adana Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve TEM şube müdürlüğünce, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün “mahrem hizmet” olarak adlandırdıkları gizli yapılanmada yer alan “mahrem imamların” TSK içindeki terör örgütü mensupları ile iletişime geçmek için kullandığı gizli haberleşme yöntemlerinden birisi olan ankesörlü/büfe numaralarından Adana’da ardışık arandığı tespit edildi.

Gözaltı kararı verilen 13 astsubay ve uzman çavuşa yönelik olarak Adana merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.