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FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 3 gözaltı
FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına ilişkin Kocaeli’nin de içinde bulunduğu 3 ilde yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 24.11.2021, 17:53
FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına ilişkin Kocaeli’nin de içinde bulunduğu 3 ilde yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Kocaeli ile birlikte toplam 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.