FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 6 şüpheli adliyede

Kocaeli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Mayıs tarihinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.