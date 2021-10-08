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FETÖ’nün TRT’den ihraç Başmühendisi yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve TRT’den ihraç, firari Başmühendis Şefik Cürebal yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 08.10.2021, 16:07
FETÖ’nün TRT’den ihraç Başmühendisi yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve TRT’den ihraç, firari Başmühendis Şefik Cürebal yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün firari üyelerine yaklamaya yönelik kurmuş olduğu Özel Ekibin yaptığı operasyonda, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve TRT’den ihraç, firari Başmühendis Şefik Cürebal yakalanarak gözaltına alındı.

Firari Başmühendis ile ilgili çalışma başlatan özel ekipler, şahsın Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir adreste saklanmakta olduğunu tespit etti ve şahsı yakalamak için operasyon düğmesine bastı. Şefik Cürebal’ın kaçmasına fırsat vermeden başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakalayan ekipler, şahsı gerekli işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

Firari Cürebal’ın ByLock kullancısı olduğu ve örgütsel yazışmalar yaptığı TRT’de çalışan örgüt üyelerine sohbet ağabeyliği yaparak örgütsel toplantılar düzenlediği tespit edildi. Aynı zamanda TRT’de çalıştığı dönemde Ankara Adliyesi’nde bilirkişilik yapan Şefik Cürebal’ın örgüt üyesi katiplere de sohbet ağabeyliği yaptığı tespit edildi.

Cürebal’ın kesinleşmiş olan cezasını çekmek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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