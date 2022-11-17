FETÖ’nün sözde ünite sorumlusu yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kripto haberleşme programını 5 farklı hesaptan kullandığı ve örgütün öğretmenlerden sorumlu sözde ünite sorumlusu olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 1 ay hapis cezası verilen firari, Konya’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kastamonu Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi ve firarı örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ‘ByLock’u 5 farklı hesaptan kullanmak ve öğretmenlerden sorumlu sözde ünite sorumlusu olmaktan hakkında 8 yıl 1 ay hapis kararı verilen ihraç firari öğretmen B.K., ekipler tarafından düzenlenen operasyonla Konya’da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.