FETÖ’nün sözde ’Ankara bölge sorumlusu’ olduğu iddia edilen sanığa 3 yıl 6 ay hapis cezası
FETÖ’nün sözde ’Ankara bölge sorumlusu’ olduğu iddia edilen Şükrü Yıldırır’ı mahkeme, ’silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
FETÖ’nün sözde ’Ankara bölge sorumlusu’ olduğu iddia edilen Şükrü Yıldırır’ı mahkeme, ’silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün sözde ’Ankara bölge sorumlusu’ olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Şükrü Yıldırır’ın ’silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Şükrü Yıldırır, avukatıyla katıldı.
Duruşmanın biteceği gerekçesiyle son sözü sorulan sanık Yıldırır, söyleyecek bir şeyinin olmadığını söyleyerek beraatını talep etti.
3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şükrü Yıldırır’ı, ’silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.