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- FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi David Keynes, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Keynes’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.
FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi David Keynes, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Keynes’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Asayiş 06.10.2021, 13:05
FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi David Keynes, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Keynes’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.