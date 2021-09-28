FETÖ’nün savunma sanayi ve emniyet mahrem yapılanmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) savunma sanayi ve emniyet mahrem yapılanmasında olduğu tespit edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlarda görev alan ve aralarında daha önce ilişiği kesilmiş şüphelilerin de olduğu 13 kişinin mahrem imamlarla iletişimde olduğu tespit edildi. Emniyet mahrem yapılanmasında ise şüphelilerin ‘sohbet ablalığı’ adı altında örgütsel toplantı yaptığı belirlendi.

Gözaltı kararına ilişkin başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden, örgütün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli olarak yapılan çalışmalarda; büfe/ankesörlü hatlardan mahrem imamlarla haberleştikleri tespit edilen, ilaveten birinin mahrem imamla görüştüğü telefon hattı üzerinden Bylock kullandığı anlaşılan, aynı soruşturma kapsamında daha önce ifade veren bir kısım şüphelilerin beyanlarında örgütsel faaliyetlere katıldıklarına dair aleyhlerinde ifade bulunan, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren (TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı) kurum/kuruluşlar bünyesinde çalışmış olup 3’ü halen görevde 10’u daha önce ilişiği kesilmiş olan, çoğunluğu; elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, havacılık ve uzay, uçak mühendisi olmak üzere 13, örgütün emniyet teşkilatına sızmış mahrem yapılanması içerisindeki polis eşlerine ‘sohbet ablalığı’ adı altında örgütsel toplantı yaptıkları tespit edilen, yapılan HTS analiz çalışmaları sonucu Bylock kullandıkları anlaşılan 13 olmak üzere toplam 26 şüphelinin, Ankara merkezli 8 ilde, 28.09.2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Örgütün savunma sanayi kuruluşlarına sızmış mensuplarının, Devlet sırrı kapsamında yürütülen projelerde görev almadıkları anlaşılmıştır. Şüphelilerin yakalanmaları ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yerine getirilmektedir” denildi.