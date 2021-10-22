FETÖ’nün rehberlik yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı

Konya merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün mahrem rehberlik yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 18 şüpheliden 17’si gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün öğrencileri eğiterek devlet kadrosuna sızdırma görevini üstlenen mahrem rehberlik yapılanmasına yönelik Konya merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin örgütün rehberlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ve yüzlerce öğrencinin örgüt bünyesinde eğitilerek devlet kadrolarına sızdırılmasında aktif görev üstlendikleri tespit edildi. Rehberlik yapılanmasının örgütün paralel devlet hedefi doğrultusunda bir fabrika işlevi gördüğü, örgüt üyelerine örgüte bağlılık derecesine göre TSK, emniyet, adliye gibi mahrem örgüt yapılanmalarında görev verilerek devlet kadrolarında özel olarak vazifelendirildiği öğrenildi.

18 örgüt üyesi daha deşifre oldu

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 18 şahsın daha önce haklarında adli işlem bulunmadığı ve 6 şahsın halen kamu görevlisi olarak aktif görev yaptığı öğrenildi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 18 şahıstan 17’si gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.