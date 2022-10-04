FETÖ’nün referans olduğu öğrencilere 5 bin, örgüt bağı olmayanlara 30 bin lira fatura kesilmiş

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Üsküdar’da bin 260 öğrencisi bulunan dershanede FETÖ referansı olan öğrencilerden 5 bin lira kayıt ücreti talep edilirken, örgüt ile ilişkisi olmayan öğrencilerden ise 30 bin lira ücret tahsil edildiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube müdürlüğü birimleri tarafından örgütün eğitim yapılanmasına ilişkin geniş çaplı çalışma gerçekleştirmiş, tamamı İstanbul’da faaliyet gösteren 40 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda 35 FETÖ mensubu gözaltına alınmıştı.

Yürütülen soruşturma doğrultusunda Üsküdar’da faaliyet gösteren bir dershanenin, tedbir olarak örgüt iltisakı olmayan bir şahsın adına kurulduğu, söz konusu dershanenin FETÖ/PDY örgüt mensubu olan gizli ortaklarının bulunduğu ortaya çıkarılmıştı.

Söz konusu dershanenin diğer yönetici ve eğitim kadrosunda görevli şahısların tamamının FETÖ/PDY iltisakı olan şahıslardan oluştuğu aktarılırken, ‘öğretmen’ şahısların bir çoğunun örgüt soruşturmaları çerçevesinde FETÖ aidiyeti nedeni ile çalışma izinleri iptal edilen kişilerden olduğu kaydedilmişti.

Operasyona ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni detaylara ulaşıldı

Bin 260 öğrencisi bulunan FETÖ dershanesinde örgüt referansı olan öğrencilerden 5 bin lira kayıt ücreti talep edilirken, FETÖ/PDY ile ‘henüz’ irtibatı bulunmayan talebelerden ise 30 bin lira ücret tahsil edildiği tespit edildi.

Öte yandan bu sabah erken saatlerde emniyet ekiplerince yapılan operasyonlarda, aralarında KHK ile kamudan ihraç edilen şüpheliler, daha önce gerçekleşen soruşturmalarda gözaltına alınan ve FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde cezaevine girip çıkmış olan şahısların bulunduğu belirlenmişti. Ayrıca FETÖ bağlantılı dershanelerde ‘öğretmen’ olarak çalışmak için örgütün referans sistemi kurduğu, bu sayede kuruma çalışmak üzere girecek olan öğretmenlerden mutlaka örgüt bağlantısı arandığı, eğitim yapılanmasını bu şekilde yeniden tesis etmeye çalıştıkları anlaşılmıştı. Soruşturma dosyasında adı geçen örgüt üyelerine yönelik uzun süredir teknik takip işlemlerinin devam ettiği aktarılırken, zanlıların halen FETÖ ile irtibatlarını sürdürdükleri kaydediliyor. Diğer taraftan sabahki operasyonda gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.