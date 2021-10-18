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FETÖ’nün Polis Akademisi yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı kararı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmalarda haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İl genelinde 25 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 18.10.2021, 09:48 18.10.2021, 10:45
FETÖ’nün Polis Akademisi yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı kararı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmalarda haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İl genelinde 25 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2015’te Polis Akademisi’nde öğrenciyken FETÖ/PDY’yle irtibatlı oldukları gerekçesiyle ihraç edilen, akademinin kapatılmasından sonra YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde de örgütle irtibatlarını sürdürdükleri tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında bu sabaha karşı harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da 23 şüphelinin yakalanması için il genelinde 25 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, 15 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Şüphelilerden 4’ünün yurt dışında olduğu belirlenirken 4 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

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