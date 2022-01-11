FETÖ’nün Pinhan Restoran davasında mütalaa

FETÖ’nün gizli toplantılarının yapıldığı ve örgüte finansman desteği sağlandığı öne sürülen Pinhan Restoran davasında mütalaasını açıklayan savcılık, 20 sanığın cezalandırılmasını, 7 sanığın ise beraatını istedi.

FETÖ silahlı terör örgütünün gizli toplantılarının yapıldığı ve örgüte finansman desteği sağlandığı öne sürülen Maltepe’deki Pinhan Restoran’ın davasında 39 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 27 sanık ve avukatları hazır bulundu.

Mısır’da yapılan okulun restoranın muhasebesi gibi gösterildiği anlatıldı

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Maltepe’de bulunan Pinhan Restoran’da örgüte ait birçok evrakın araca yüklenerek Samandıra’da bulunan ve örgütü ait olan inşaatta yakılacağı yönünde ihbar yapıldığı aktarıldı. Mütalaada, ‘mini kasa’ isimli belgede ise himmet hesabının tutulduğu, kimden ne kadar alındığı, kime ne kadar verildiğinin belirlendiği, özellikle Mısır’da örgüt adına yapılan okulun tüm bilgi, belge, doküman ve harcama belgelerinin sanki bu kafe-restoranın muhasebesi gibi saklandığı aktarıldı. Mütalaada, belge içeriklerine göre 2009’dan 2015’e kadar ‘burs’ başlığı altında ilgili kasa defterlerinde finans girişi ve çıkışları olduğu, burs adı altında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilişkili şahıslara finansman sağlandığı ve burs ödeme işlemlerinin Asya Katılım Bankası aracılığıyla, her ay olmak üzere 2009’da 10 bin TL, 2010-2011’de 20 bin TL, 2014’de 5 bin TL ve 2015’de 7 bin 200 TL olduğu belirtildi.

Savcılıkça hazırlanan mütalaada, bu kafe-restoranın ticari bir işletme olması gerekirken kendi faaliyet alanı ile hiç örtüşmeyecek bir şekilde kurban parası toplamak için belge bastırdıkları, milleti zorunlu tutmak üzere listeler hazırladıkları, fakat tüm FETÖ silahlı terör örgütü soruşturmalarında ilgi çeken hususu ise hiçbir yerde, derneklerinde, vakıflarında kesilen kurbanlar ile alakalı bir bilgiye rastlanılmaması olduğu belirtildi. Mütalaada, toplanan kurban paralarının çetelesi tutulduğu halde kesilen kurbanlarla ilgili hiçbir belgenin bulunmaması kurbanların kesilmediğine ve örgütün amaçları doğrultusunda başka alanlarda kullanıldığını ortaya koyduğu kaydedildi.

20 sanığa ceza istemi

Tutuksuz 7 sanığın üzerlerine atılı suçlardan beraatının talep edildiği mütalaada, 12 sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ 5 sanığın ise ‘örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Firari 12 sanığın dosyasının ayrılmasının talep edildiği mütalaada, 3 sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi. Mütalaada, örgütün talimatlarıyla kurulan ve insan ile finans kaynağı temin eden, kayyım ataması yapılan ve malvarlıkları üzerine tedbir kararı konulan Birim Gayrimenkul İnşaat Turizm ve Gıda Sanayi A.Ş., Birim Sigorta Acenteliği Ltd. Şti., Herkül Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti., Pinhan Restoran İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Penta Grup Yapı Sanayi ve Ticaret A. Ş. şirketlerinin silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanıldığı gibi, suçun işlenmesinde tahsis edildiği anlaşıldığından müsaderesine karar verilmesi talep edildi.

Sanıklar ile avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talep etti.

Sanıkların yurtdışına çıkış şeklindeki adli kontrol hükümlerinin devamına karar veren mahkeme, firari sanıkların yakalama kararının beklenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıklar ile avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.