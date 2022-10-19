FETÖ’nün para akışı deşifre edildi

Para transferlerinin kargo ve bankamatikler üzerinden yapıldığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt dışındaki örgüt yöneticileri tarafından, Türkiye’de örgütün finansal yapısının devam ettirilebilmesi için örgüt mensuplarına düzenli şekilde yaklaşık 3 ile 6 bin lira arasında para transferi yapıldığını bildirerek, “Deşifre edilen finans aktarım yöntemleri arasında kartsız işlem, kargo içerisine gizleyerek ve fiziki buluşmayla bu sağlandı. Bu operasyon çerçevesinde 704 gözaltı talimatı alındı ve şu ana kadar da 543 kişinin gözaltısı gerçekleştirildi” diye konuştu.

Bu operasyonun, şafak operasyonu olmadığını söyleyen Bakan Soylu, şu bilgileri paylaştı:

“Örgütün yurt dışına firar etmiş üst düzey mahrem sorumluları tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, örgütten kopmaları engelleme, örgütü canlı tutma, mahrem birimlerin ve finansal faaliyetlerin yeniden yapılandırılması ve faaliyetlerin örgütün yurt içindeki üyeleri tarafından uygulanmasına devam edilmesi konusundaki tespitler üzerine gerçekleştirilen bir operasyondur. FETÖ’nün güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara harfiyen uyan örgüt mensuplarına düzenli ve sistematik olarak para transferinde bulunulduğu anlaşılmıştır.”

Örgütün, mensuplarına para ulaştırmak için 3 yöntem izlediği belirlendi. Birinci yöntemin kartsız işlem olarak yapıldığı anlaşılırken, işlem sırasında gönderici hanesine alıcının bilgileri yazılıyor. Bu sayede sanki alıcı kendi kendine para yatırmış gibi gösteriliyor. İkinci yöntem olarak kargoyla yapılan gönderilerde örgütle iltisaklı olmayan kişilerin kimlik ve telefon numarası bilgileri kullanılıyor. Para tekstil, oyuncak, gıda veya ders kitaplarının içerisine saklanıyor. Diğer bir yöntem ise fiziki olarak buluşma yapılıyor ve bu yöntem örgütün tecrübeli mahrem sorumluları tarafından uygulanıyor. İnternet tabanlı haberleşme programları üzerinden kararlaştırılan yer ve zaman dilimi içerisinde ve tercihen cami, AVM ve çocuk parkı gibi kamusal alanlarda mümkün olan en kısa süre içerisinde elden teslim yöntemi uygulanıyor.