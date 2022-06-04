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FETÖ’nün mülki idare yapılanmasına darbe: 38 gözaltı

Başkentte terör örgütü FETÖ’nün mülki idare yapılanmasını deşifre etmeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şahıstan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 04.06.2022, 16:52
FETÖ’nün mülki idare yapılanmasına darbe: 38 gözaltı

Başkentte terör örgütü FETÖ’nün mülki idare yapılanmasını deşifre etmeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şahıstan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışma sonucu 42 mülki idare amirine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yakalanarak gözaltına alınan mülki idare amirlerinden mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 21 şüpheli adli kontrol kararıyla, 8 Şüpheli de yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Mehmet Fatih K., Menderes T., Mehmet K., Muhammet Furkan S., Hamza Ö., Hasan G., Mehmet

Ali G., Coşkun Ö. ve Sinan A. isimli şahısların ise tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne teslim edildiği belirtildi.

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