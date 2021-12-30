FETÖ’nün Meksika ’mahrem sorumlusu’ olduğu iddia edilen Osman Karaca hakkında mütalaa

FETÖ’nün ‘Meksika mahrem sorumlusu’ olduğu iddiasıyla, MİT’in operasyonuyla yakalanıp Türkiye’ye getirilen tutuklu sanık Osman Karaca’nın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

FETÖ’nün ‘Meksika mahrem sorumlusu’ olduğu iddiasıyla, MİT operasyonuyla Kamboçya’da yakalanıp Türkiye’ye getirilen tutuklu sanık Osman Karaca’nın ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ ile ‘uluslararası casusluk’ suçlarından 26,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Osman Karaca tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, sanık avukatı salonda hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Osman Karaca’nın ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan 15 yıldan 22,5 buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcılık, tutuklu sanığın ‘uluslararası casusluk’ suçundan ise beraatını istedi. Tutuklu sanık Osman Karaca ve avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre istedi. Mahkeme, sanığın mütalaaya karşı savunma yapabilmesi için süre verilmesine ve sanık Osman Karaca’nın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kamboçya dış yapılanmasında yer alan Zaman İnternational School’da okul müdürü olarak görev yaptığı ve sonrasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından FETÖ/Meksika ülke mahrem sorumlusu’ olarak görevlendirildiği anlatıldı. İddianamede, Dışişleri Bakanlığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yurtdışı yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şahısların kimlik bilgilerinin bulunduğu CD içerisinde yapılan incelemede, şüpheli Osman Karaca’nın Meksika’nın Meksiko şehrinde faaliyet yürüten FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir Türkiye Meksika Endüstri ve Ticaret Odası isimli derneğin faaliyetleri sırasında etkin bir şekilde öne çıkan bir kişi olduğu, adı geçen derneğin terör örgütüne müzahir TUSKON ile bağlantılı olduğu ve Meksika’da anaokulu olarak faaliyet gösteren Colegio De Excelenci A Raindrop isimli eğitim kurumunun yöneticilerinden olduğunun yer aldığı vurgulandı.

Şüpheli Karaca’nın FETÖ silahlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in çağrısı üzerine Bank Asya’ya para yatırdığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin Bylock uygulamasını kullandığı kaydedildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Osman Karaca’nın ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ ile ‘uluslararası casusluk’ suçlarından 16 yıldan 26,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.