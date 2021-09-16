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FETÖ’nün mahrem askeri yapılanmasından 3 kişiye adli kontrol

Samsun merkezli Karabük’ü de kapsayan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 16.09.2021, 16:03
FETÖ’nün mahrem askeri yapılanmasından 3 kişiye adli kontrol

Samsun merkezli Karabük’ü de kapsayan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütün “mahrem askeri” sorumlularında kontörlü/ ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 2 muvazzaf askeri personel ve 4 kapatılan askeri okul öğrencisine yönelik dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum, İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçesi ile Karabük’te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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