FETÖ’nün mahrem asker yapılanması operasyonunda 14 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da FETÖ’nün mahrem asker yapılanması operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında örgütün “mahrem askeri” imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen aralarında muvazzaf asker ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik 3 gün önce 06.00’da operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde 6, İlkadım ilçesinde 2, Bafra ilçesinde 1, Çarşamba ilçesinde 1, Terme ilçesinde 3, 19 Mayıs ilçesinde 1 ve Vezirköprü ilçesinde 2 olmak üzere toplam 16 adreste yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin de firarda olduğu ve yakalanması için çalışmaların devam ettiğini öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 14 kişi bugün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi.