FETÖ’nün kadın yapılanmasına darbe

Karabük’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kadın öğrenci yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Bir ev ablasının ise Vietnam’da olduğu değerlendirilen kişi ile örgütte “katalog evliliği” olarak bilinen yöntemle evlilik kararı aldığı ve Vietnam’a uçak bileti aldığı ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadelesine aralıksız devam ediyor. Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan uzun süreli çalışmalar sonucunda Karabük’te güncel kadın öğrenci yapılanması içerisinde örgütsel faaliyetleri tespit edilen Karabük Üniversitesi’nde öğrenim gören ve mezun olup ikamet etmeye devam eden kişileri tespit etti. Örgütün eğitim danışmanı H.T., il talebe mesulü B.A., ev ablaları F.T., T.A. ve F. D. ile örgüt evinde kalan S. K., Z.B., Z.T., R.B., N.C., S.K., T.K., N.Ş. ve R.A. adlı 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu 8 örgüt evinde yapılan aramalarda 10 laptop, 22 akıllı telefon, 1 tablet, 1 harddisk, 20 sim kart, 14 flash bellek, 5 micro sd kart, bin 200 lira, 125 dolar, 25 avro ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca B.A., F.T. ve S.K. tutuklanırken, H.T., R.A., N.C., T.K. ile F.D. adli kontrolle serbest bırakıldı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mahkemenin kararına itirazda bulunması üzerine 5 kişi nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda tekrar gözaltına alındı.

Ev ablası katalog evliliği planlamış

Karabük güncel kadın öğrenci yapılanması içerisinde yer alan ev ablası T.A.’nın örgütün yurt dışı yapılanmasında yer aldığı ve Vietnam’da olduğu değerlendirilen A.A. ile örgütte “katalog evliliği” olarak bilinen yöntemle evlilik kararı aldıkları ve T.A.’nın İstanbul Havalimanı’ndan Vietnam’a gitmek üzere bilet aldığı ortaya çıktı.