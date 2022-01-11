FETÖ’nün Jandarma yapılanmasındaki 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında olduğu tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 18’inin daha önce ilişiği kesildiği belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci olmak üzere toplam 33 şüphelinin Ankara merkezli 26 ilde, 11.01.2022 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.