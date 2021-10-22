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FETÖ’nün jandarma yapılanmasında 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Asayiş 22.10.2021, 09:29
FETÖ’nün jandarma yapılanmasında 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı içinde ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 96 şüpheliden 78’inin askeri öğrenci, 18’inin de astsubay olduğu ve şüphelilerin daha önce askeriyeyle ilişiğinin kesildiği belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile Siber Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Jandarma Genel Komutanlığı’nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 78 askeri öğrenci olmak üzere toplam 96 şüphelinin Ankara merkezli 37 ilde 22.10.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

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