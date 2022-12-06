FETÖ’nün Jandarma sınavlarında usulsüzlük operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2012 ve 2014-2015 yılları arasındaki Jandarma Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) ve Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK) mülakat sınavlarında aday numarası üzerinden kodlama yaparak örgüt mensuplarını kamu görevine sızdırdığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma neticesinde, 2012 yılında JAMYO (Jandarma Meslek Yüksek Okulu) ve 2014-2015 yılları arasında JATEK (Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu) mülakat sınavlarında aday numarası üzerinden kodlama yapıldığı tespit edildi. Bu yol suretiyle FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kamu görevlerine sızdırılmasına yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen ve aktif görevde bulunan polis memuru, astsubay, infaz koruma memuru ve zabıtanın aralarında olduğu 17 şüpheliyi yakalamak için İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.