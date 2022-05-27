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FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 31 kişi hakkında yakalama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt içinde ‘gaybubet evi’ diye adlandırılan hücre evlerine baskın düzenlendi. 31 şüphelinin yakalanması için 33 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda örgüt üyesinin yakalandığı belirtildi.

Asayiş 27.05.2022, 07:57
FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 31 kişi hakkında yakalama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt içinde ‘gaybubet evi’ diye adlandırılan hücre evlerine baskın düzenlendi. 31 şüphelinin yakalanması için 33 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda örgüt üyesinin yakalandığı belirtildi.

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