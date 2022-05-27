FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 31 kişi hakkında yakalama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt içinde ‘gaybubet evi’ diye adlandırılan hücre evlerine baskın düzenlendi. 31 şüphelinin yakalanması için 33 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda örgüt üyesinin yakalandığı belirtildi.