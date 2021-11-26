FETÖ’nün gaybubet evlerine yönelik operasyonda 20 tutuklama

İzmir’de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün gaybubet evleri olarak adlandırdıkları hücre evlerine yönelik operasyonda, aralarında emniyet ve jandarma mahrem yapısı içerisinde bulunan mahrem imamlar, bölge talebe mesulleri, ihraç emniyet müdürü ve ihraç komiserin de bulunduğu şüphelilerden 20’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarının yakalanmalarının önüne geçebilmek amacıyla tedbir uyguladıkları, örgütün vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri gaybubet evi olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 32 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında aralarında emniyet ve jandarma mahrem yapısı içerisinde bulunan mahrem imamlar, bölge talebe mesulleri, 1 ihraç Emniyet Müdürü, 1 ihraç komiser ve 1 emekli askerin de bulunduğu toplam 35 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

20 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 35 şüpheliden 1’inin sağlık sorunları nedeniyle emniyetten serbest bırakıldığı öğrenilirken, 4 şüphelinin işlemlerinin ise Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ev hapsi cezasına çarptırılırken, 6 şüphelinin adli kontrol şartıyla, 1 şüphelinin ise mahkemeden serbest kaldığı bildirildi.