FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin yeniden yargılanan 3 eski futbolcu hakkında karar

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, eski futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan ceza verilmiş, daha sonra verilen karar Yargıtay tarafından cezada daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle bozulmuştu. Sanıkların bozma sonra yeniden yargılandıkları dava İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Duruşmada sanıklar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç’ın avukatları hazır bulundu.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Bekir İrtegün’ün örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğunu, sanığın 2007’den itibaren örgütün ‘sohbet’ adlı toplantılarına giderek ve kurban bağışında bulunarak örgütle organik bağ kurduğunu aktardı. Açıklanan mütalaada, sanığın ifadelerinde örgüt hakkında aydınlatıcı ve faydalı bilgiler verdiği, bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması gerektiği aktarıldı. Bir diğer sanık Uğur Boral’ın ise 2002 yılından itibaren örgütün sohbet adlı toplantılarına giderek ve örgüte burs ile himmet adı altında bağışta bulunduğu ancak ifadesinde verdiği aydınlatıcı bilgiler ve yaptığı teşhislerle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması gerektiği kaydedildi. Sanık Ömer Çatgıç’ın ise ByLock kullandığının tespit edildiği aktarılan mütalaada, sanığın örgüt faaliyetlerine dair verdiği bilgilerle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması gerektiği belirtildi.

Duruşmada sanıkların avukatları, mahkemeden müvekkillerinin beraatını talep etti.

1’er yıl 6’şar ay hapis cezası

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkları ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların yargılama sırasında etkin pişmanlık gösterdikleri ve örgüt hakkında bildiklerini anlattıkları gerekçesiyle heyet, bu cezayı neticeten 1’er yıl 6’şar ay hapis cezasına indirdi.

Mahkeme ayrıca, sanıklar hakkında daha önceden işlemiş oldukları kasıtlı bir suçtan mahkumiyetlerinin bulunmaması ve yeniden suç işlemeyeceklerine dair olumlu kanaat oluşturdukları gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.