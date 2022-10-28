FETÖ’nün firari üyelerini yurt dışına kaçıran 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye’de FETÖ/PDY’nin firari üyelerinin yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmalarını yardımcı oldukları iddia edilen ve KHK ile kamu görevinden çıkarıldıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle haklarında adli işlemler bulunan ve yargılamalarına devam edildiği belirlenen D.A. ve A.K. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görevliyken KHK çerçevesinde kamu görevinden çıkarıldıkları da tespit edilen D.A. ve A.K. isimli şahısların firari örgüt üyelerinin yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmalarını yardımcı olduklarını belirledi. Şüphelilerin, 22 Ekim günü Osmaniye’den hareketle önce İstanbul’a oradan da Yunanistan sınırında bulunan Edirne’nin Keşan ilçesine geçtikleri, burada yürüttükleri faaliyet sonrası da yine aynı güzergahtan kara yoluyla Osmaniye’ye dönüşe geçtikleri sırada düzenlenen operasyonla Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada da toplamda 4 bin 800 euro ele geçirildi.

TEM Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan D.A. ve A.K. isimli şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.