FETÖ’nün firari Isparta sorumlusu yakalandı

Isparta’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ’nün il sorumlusu, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat birimleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ içerisinde geçmiş yıllarda Isparta sözde il sorumlusu olan ve kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs Pirimehmet Mahallesi’nde yakalanarak cezaevine gönderildi.