FETÖ’nün firari hükümlüsü yakalandı

Kastamonu’da, "Bylock" kullanıcısı ve FETÖ silahlı terör örgütünün sözde üniversite öğrencilerinin sorumlu olduğu gerekçesi ile hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, yakalanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordinesinde FETÖ/PDY)silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi ve firarı örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Kripto haberleşme programı ’Bylock’ kullanıcısı ve sözde üniversite öğrencilerinden sorumlu olduğu gerekçesi ile hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari örgüt mensubu B.M. isimli şahıs ekiplerin çalışması neticesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.