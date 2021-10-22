FETÖ’nün Dışişleri teşkilatı yapılanmasındaki 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Dışişleri teşkilatı yapılanmasında yer alan 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖ’nün Dışişleri teşkilatı yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Konsolosluk ve ihtisas memurluğu sınavı öncesi sorulara ulaştığı belirlenen şüphelilerin ByLock kullandığı da ifade edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışmakta iken FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan ya da uzaklaştırılan ve ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen, ayrıca bir kısmı yönünden meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu yazılı sınavları öncesinde soruları aldıklarına dair deliller bulunan 29 şüpheli hakkında Ankara merkezli 15 ilde 22.10.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.