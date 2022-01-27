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FETÖ’nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını anlattığı “Köstebek” adlı kitabını yayınlayamadan 2002’de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Kırmızı Bülten ile aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafında
FETÖ’nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını anlattığı “Köstebek” adlı kitabını yayınlayamadan 2002’de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Kırmızı Bülten ile aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Türkiye’ye getirildi.
Asayiş 27.01.2022, 14:21
FETÖ’nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını anlattığı “Köstebek” adlı kitabını yayınlayamadan 2002’de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Kırmızı Bülten ile aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Türkiye’ye getirildi.