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FETÖ’nün avukatlık yapılanmasında olduğu iddia edilen Cemalettin Mutlu’nun yargılanmasına devam edildi

FETÖ’nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen sanık Cemalettin Mutlu’nun yargılanmasına devam edildi. Mutlu savunmasında, ‘’Terörle teröristle anılacak son adam göster deseler kendimi gösteririm’’ dedi.

Asayiş 26.04.2022, 13:49
FETÖ’nün avukatlık yapılanmasında olduğu iddia edilen Cemalettin Mutlu’nun yargılanmasına devam edildi

FETÖ’nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen sanık Cemalettin Mutlu’nun yargılanmasına devam edildi. Mutlu savunmasında, ‘’Terörle teröristle anılacak son adam göster deseler kendimi gösteririm’’ dedi.

FETÖ’nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen ve ‘futbolda şike kumpası’ davasının firari sanığı olan avukat Cemalettin Mutlu’nun, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Cemalettin Mutlu ve avukatları hazır bulundu. Müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü’nü temsilen avukatları da mahkemeye katıldı.

Duruşmada tanıklık yapan Veysi Yaşar, sanık Cemalettin Mutlu’yu üniversiteden tanıdığını, Şekip Mosturoğlu’na sanığı iyi bir ceza hukukçusu olduğu için tavsiye ettiğini fakat Mosturoğlu’nun başka birini tercih ettiğini söyledi.

Tanık olarak dinlenen Faik Işık ise sanığı meslektaş olarak tanıdığını, aralarında özel bir hukuk olmadığını ve şike soruşturmaları sürecinde Hakimler Savcılar Kurulu’na şikayetlerde bulunduklarını belirterek, "Soruşturmayı başlatan polisler ile hakim ve savcıların işbirliğiyle hareket ettiği gerekçesiyle şikayetlerimiz oldu. Müvekkilimiz Aziz Yıldırım’ı görmeye Beşiktaş Adliyesi’ne gittiğimizde gazetelerde tutuklanacağı yazıyordu. Daha müvekkile sorular sorulmada, ’Soruları cevaplamadı.’ diye haberler yapıldı’’ dedi.

"Sayın başbakana gidip beni azletmesini istedim’’

Tanık Faik Işık Şike operasyonu sürecinde başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı olduğunu ifade ederek, "Bu operasyonlardan hemen sora sayın başbakana gidip beni azletmesini istedim. Çünkü eğer beni azletmese, ’Başbakan avukatını bu işe soktu’ diyeceklerdi. Daha önce tartışırdık biz Aziz Bey’le ama bu kavgada yanında olmak istedim. Aziz Bey sorgulanırken klasörlerin içerisinde bir şey aranıyordu, hakim bulamıyordu, polis çağırıyordu, polis gelip hemen buluyordu. Bu bir şahsiyet cellatlığıydı. Sayın başbakana, ’Bu dosya bu bir şike mahkemesi değil, bu dosyanın içinde sizi de dinliyorlar’ dedim. O dosyalardan iddianameler hemen çıkmadı. İddianameler çıkana kadar pazarlıklar yapıldı. Bizim girdiğimiz dosya ayıklanmış dosyalardı. O dosyada iki dosya vardı biz kamuoyunun bildiği dosyayı takip ettik. 7 Şubat MİT Krizinden sonra sayın başbakan beni çağırdı. O tarihten sonra kırgınlığımız bitti. Ben sayın Erbakan’ın da Suudi Arabistan kralının da avukatlığını yaptım. Sayın başbakanla en az görüştüğümüz dönem şike operasyonuyla MİT krizine kadar süreçtir’’ şeklinde konuştu.

"İmirzalıoğlu’nun avukatlığını yaptım evet çünkü ben iyi bir ceza avukatıyım’’

Duruşmada tanık beyanlarına karşı diyecekleri sorulan sanık Cemalettin Mutlu, "FETÖ evlerinde kaldığıma dair en ufak bir iddia bile yok. Etkin pişmanlıktan faydalanan tanık, FETÖ ile alakasız bir insan olduğumu beyan etmiştir. FETÖ medya organlarında aboneliğim yok. Avukatlık yapmamı istemeyen bazı insanlar adliyeyi kullanmışlar. ’Kendisi avukat olup, soruşturma dosyasında avukatlık yaptığı kişilerin tutuklanmamasını sağladı ve aldığı paraların büyük kısmını FETÖ’ye verdi.’ diyorlar, kabul etmiyorum. Kenan İmirzalıoğlu’nun narkotik dosyasına baktı.’ diyorlar. Kenan İmirzalıoğlu’nun avukatlığını yaptım evet çünkü ben iyi bir ceza avukatıyım. İmirzalıoğlu’nun dosyasına, kovuşturma aşamasında yani davası açıldıktan sonra baktım. Onun tutuklanmamasını benim emniyet ilişkilerimi iddia ediyorlar. Soruşturma aşamasında bakmadım, o dönem avukatı Şeref Dede’ydi. Onu azledip beni tuttu. Sol örgütlerinin hedefi olmuş bir insanım, terörle teröristle anılacak son adam göster deseler kendimi gösteririm. DHKPC’nin açlık eylemlerinde bir kızın eylemine engel olmuş bir insanım. Allah insanı en iddialı olduğu yerden vurur derler, beni buradan vuruyorlar. Bu dosyadan beraat edeceğimi düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanık Cemalettin Mutlu’nun tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Cemalettin Mutlu’nun ilk FETÖ operasyonlarından itibaren şüpheli avukatlar arasında yer aldığı, Mutlu’nun kullanımında bulunan telefon hatlarıyla örgütün mahrem imamlarından avukat Faik Toklucu ve Alaeddin Yüksel Bulut ile irtibatının bulunduğu ve ByLock kullanıcısı şahıslarla iletişim kaydının tespit edildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mutlu’nun ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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