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FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Yozgat merkezli 6 ilde FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda 3’ü muvazzaf 9 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş 21.06.2021, 16:34
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Yozgat merkezli 6 ilde FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda 3’ü muvazzaf 9 zanlı gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamında Yozgat merkezli İstanbul, Ankara, Tunceli, Kahramanmaraş ve Elazığ’da belirlenen adreslere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda ankesörlü, sabit ve operasyonel hatlardan ardışık arandıkları belirlenen muvazzaf askerler, Y.T., S.K. ve F.K ile emekli asker H.İ.Y. doktor S.B.A., öğretmen Y.Ç. ile eski askeri öğrenciler A.S.Ö., Ö.A. ve R.Ç. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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