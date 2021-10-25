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FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

Konya’da FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 25.10.2021, 10:35
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

Konya’da FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ soruşturması kapsamında, askeri mahrem yapı içerisinde askeri öğrencilikten ayırma olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen 16 şüpheliden 13’ü gözaltına alındı. 3 şahsın ise yurtdışında olduğu tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkartıldı.

42 örgütü üyesi daha deşifre oldu

Gözaltına alınan şüphelilerle yapılan mülakat ve alınan ifadeler neticesinde FETÖ Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 95 isme daha ulaşıldı. Bu kişilerin 42’si hakkında daha önce adli işlem yapılmadığı ve ilk defa deşifre oldukları öğrenildi. Aynı soruşturmada başka bir askeri öğrencilikten ayırma olan şüphelinin ayrıca FETÖ Terör Örgütü’nün TSK mahrem örgüt yöneticisi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 13 şahsın işlemlerinin tamamlanmasın ardından 1 şahıs adli kontrol şartıyla olmak üzere 10 şahıs serbest bırakılırken, 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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