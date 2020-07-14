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FETÖ’nün adalet mahrem yapılanması operasyonunda 20 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün adalet mahrem yapılanması üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imamlarla görüştükleri tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 19’unun gözaltına alındığını bildirdi.
Asayiş 14.07.2020, 09:48
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün adalet mahrem yapılanması üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imamlarla görüştükleri tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 19’unun gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet mahrem yapılanması üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlarla görüştükleri tespit edilen 20 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verilmiş, şu ana kadar 19 şüpheli yakalanmış olup diğer şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir" denildi.
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