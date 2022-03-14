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FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda görevlendirilen 9 eski subayın Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davasında mahkeme, 4 sanık hakkında 15 yıl, 5 sanık hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezasına
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda görevlendirilen 9 eski subayın Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davasında mahkeme, 4 sanık hakkında 15 yıl, 5 sanık hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.
Asayiş 14.03.2022, 18:32
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda görevlendirilen 9 eski subayın Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davasında mahkeme, 4 sanık hakkında 15 yıl, 5 sanık hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.