FETÖ’den yargılanan öğretmene 6 yıl 3 ay hapis

Samsun’da bir kadın öğretmen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması sonucu yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapmasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan öğretmen Z.T.’nin yargılanması sona erdi. Özel bir ilkokulda öğretmen olduğu öğrenilen Z.T., Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.