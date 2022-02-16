FETÖ’den yargılanan öğretmene 10 yıl 6 ay hapis

Antalya’da FETÖ terör örgütü içindeki öğrencileri askeri okullara hazırladığı ve öğrencileri askeri okullarda takip ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmen, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde ByLock kullanıcısı olduğu, FETÖ terör örgütü içindeki öğrencileri askeri okullara hazırladığı ve öğrencileri askeri okullarda örgüt adına takip ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmen S.Ü. karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki deliller ve yapılan yargılamaya göre sanığın üzerine atılı “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, sanık S.Ü.’nün 10 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.