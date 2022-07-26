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FETÖ’den haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı

Yozgat’ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 26.07.2022, 12:47
FETÖ’den haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı

Yozgat’ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen çalışmalar neticesinde, Sorgun ilçesinde hakkında 6 yıl 3 y hapis cezası bulunan V.D. ile Çekerek ilçesinde 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ö. yakalandı. Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından ceza evine gönderildi.

Hükümlülerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ve 150 fişeğe de el konuldu.

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