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FETÖ’den aranan şüpheli Ankara’da yakalandı
Terör örgütü FETÖ’ye üye olmak suçundan aranan şahıs, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Asayiş 30.12.2021, 18:14
Terör örgütü FETÖ’ye üye olmak suçundan aranan şahıs, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.S.’nin (52) Polatlı ilçesinde olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından söz konusu adrese düzenlenen operasyonla yakalanan C.S. tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.