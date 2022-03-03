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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya’nın güvenliği için neyin gerektiğini Batı belirleyemez" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bugünkü durumlarda biz bu tehdide boyun eğemezdik. Çünkü Ukrayna’yı Rus karşıtı bir merkez haline getirdiler. Biz iyi niyetliyiz ama güvenliğimizin tehdit edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Ukrayna’nın Harkov bölgesinde Rus birliklerinin saldırıları sonu son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10’u çocuk 285 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
FETÖ’den aranan şahıs polis operasyonu ile yakalandı
Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
Asayiş 03.03.2022, 12:22
Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapıldı. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan, Emel Z. isimli şahıs yapılan takip sonrası Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yakalandı. Şahsın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.
Öte yandan, şahsın ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.