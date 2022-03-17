FETÖ’den aranan öğretmen Samsun’da yakalandı

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir öğretmen, Samsun’un Bafra ilçesinde gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek" suçlarından yakalama kararı bulunan S.Ş.(33) Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Bafra ilçesinin Evrenuşağı Mahallesi’nde yakalandı. Gözaltına alınan S.Ş.’nin örgütün eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.