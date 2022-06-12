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FETÖ’den aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmaktan aranan hükümlü yakalandı.

Asayiş 12.06.2022, 16:29
FETÖ’den aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmaktan aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgeye göre, 37 yaşındaki M.D. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldı. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında arama kararı çıkartılan M.D.’yi Elbistan ilçesinde gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen FETÖ hükümlüsü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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