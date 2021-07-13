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FETÖ’den aranan firari eski 2. sınıf emniyet müdürü yakalandı
Afyonkarahisar’da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski 2. sınıf emniyet müdürü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 13.07.2021, 18:19
Afyonkarahisar’da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski 2. sınıf emniyet müdürü yakalanarak cezaevine gönderildi.Konya’nın Akşehir ilçesinde görevli polis ekiplerince durumundan şüphelenilen eski 2. sınıf emniyet müdürü olan Bayram B.’nin GBT sorgulamamasında Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütün üye olma suçundan 5 yıldır firari olarak arandığı tespit edildi. Yakalanan firari şüpheli Bayram B., Cumhuriyet Savcısının talimatlarına istinaden Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Eski 2. sınıf emniyet müdürü Bayram B., Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklanma talebi ile Asliye Hukuk Mahkemesine sevk edildikten sonra adli makamlarca tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Cezaevi’ne teslim edildi.