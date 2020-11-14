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FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü Ankara’da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski 1. sınıf emniyet müdürü Yüksel Sezer, Ankara’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asayiş 14.11.2020, 08:16
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FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü Ankara’da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski 1. sınıf emniyet müdürü Yüksel Sezer, Ankara’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır aranan firari zanlı eski 1. sınıf emniyet müdürü Yüksel Sezer, düzenlenen operasyonda yakalandı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan eski emniyet müdürü Yüksel Sezer, Ankara ’nın Çankaya İlçesine bağlı Ata Mahallesi’nde, Ankara polisi tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Zanlının üzerinden başka birine ait nüfus cüzdanı çıktı.
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