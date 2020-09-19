FETÖ’den 7.5 yıl cezası bulunan eski öğretmen saklandığı evde yakalandı
MUHSİN B. KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.
Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ)PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan meslekten ihraç edilen öğretmen saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve söz konusu soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen Muhsin B., Samsun’da yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, cezası kesinleşen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Muhsin B.’’nin Samsun’un İlkadım ilçesinde saklandığı evi tespit ederek bugün operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Muhsin B.’nin ByLock kullanıcısı olduğu, Aktif-Sen üyesi olduğu ve Samsun’da örgütün düzenlediği protesto eylemlerine katıldığı ve Bank Asya’da katılım hesabının bulunduğu tespit edildi.
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