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FETÖ’den 7 yıl hapis cezası alan eski polis tutuklandı
Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilip yargılandığı mahkemece 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan eski polis yakalanarak tutuklandı.
Asayiş 11.10.2021, 18:58
Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilip yargılandığı mahkemece 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan eski polis yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve yargılandığı Yozgat Ağır Ceza Mahkemesince "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan A.G., Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde jandarma tarafından yakalandı. Samsun Adliyesine sevk edilen eski polis A.G., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.