FETÖ’den 7 yıl 6 ay ceza alan şahıs tutuklandı

Kahramanmaraş’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çerçevesinde 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru V.K.’nin (34) yakalanması için operasyon yaptı. Türkoğlu ilçesinde yapılan operasyonla yakalanan V.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hapis cezası kesinleşen şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.