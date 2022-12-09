FETÖ’den 6 yıl hapis cezası kesinleşen şahıs yakalanıp tutuklandı

Hatay’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) hapis cezası olup aranan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Timin yaptığı çalışmada FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis kararı bulunan İ.K., Antakya ilçesinde bulunan adreste yakalandı. Gözaltına alınan İ.K., jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.