FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eski polis yakalandı

Adana polisi FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eski polis memurunu MİT Başkanlığı ile ortak yaptığı çalışması sonucu yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan eski polis memuru Mehmet Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı. MİT Başkanlığı ile yapılan ortak çalışmada polis hükümlünün saklandığı yeri tespit etti. Polis hükümlünün adresine yaptığı baskınla onu gözaltına aldı. Hükümlünün örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock’u kullandığı, örgüt içesinde düzenlenen sohbetlere katıldığı, örgütsel sohbetler düzenlendiği yönünde birden fazla beyan olduğu öğrenildi. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.